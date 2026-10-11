Guinée : le concours de recrutement de 6 000 enseignants reprogrammé au 17 octobre

Les candidats au concours de recrutement de 6 000 nouveaux enseignants devront se préparer plus tôt que prévu. Initialement fixées au mercredi 21 octobre 2026, les épreuves auront finalement lieu le samedi 17 octobre, selon un communiqué du ministère de la modernisation de l’administration et de la fonction publique.

Ce changement de calendrier intervient sur instruction du président de la République. L’objectif, selon le ministère, est d’accélérer le recrutement pour répondre aux besoins en enseignants, alors que l’année scolaire 2026-2027 a déjà commencé.

Les épreuves se dérouleront exclusivement à l’intérieur du pays, dans les chefs-lieux de sept préfectures : Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan, N’Zérékoré et Faranah.

Les candidats devront toutefois attendre la publication de la liste définitive des personnes retenues pour connaître leur centre de composition. Le ministère précise également que les enseignants admis à l’issue du concours seront affectés uniquement dans les établissements scolaires situés à l’intérieur du pays.

La date limite des inscriptions reste fixée au 11 octobre 2026, à 23 h 59. L’avancement des épreuves ne modifie donc pas les autres dispositions du communiqué initial.

Pour obtenir des informations sur le concours ou solliciter une assistance, les candidats peuvent consulter le site officiel concours.gov.gn ou appeler le 1017.

Les cas présumés de fraude ou d’escroquerie peuvent, quant à eux, être signalés sur alerte.concours.gov.gn.

Le ministère invite les candidats à rester attentifs aux prochaines communications officielles, notamment celles concernant les centres d’examen et les modalités pratiques des épreuves.

À travers ce recrutement, les autorités entendent renforcer les effectifs enseignants tout en assurant, selon leurs engagements, un processus fondé sur le mérite, la transparence, l’équité et l’égalité des chances.