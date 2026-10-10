Conakry : deux ferrailleurs condamnés pour vol de cinq chaises

Cinq chaises en plastique dérobées dans une cour, avec l’intention de les revendre. C’est pour ces faits que Ibrahima Diallo et Sékou Camara ont été condamnés à trois mois d’emprisonnement ferme par le tribunal de première instance de Dixinn, après avoir reconnu leur implication dans le vol.

Poursuivis pour « destruction de biens et vol », les deux hommes, ferrailleurs de profession, ont comparu le jeudi 8 octobre 2026. Détenus depuis le 7 août dernier, ils ont admis avoir emporté les chaises, tout en contestant les faits de destruction de biens.

À la barre, Sékou Camara est revenu sur les circonstances du vol. Selon son récit, les deux hommes ont profité de leur passage dans le secteur pour entrer dans la cour de Baba Touré, dont le portail était ouvert.

« On était de passage. On a constaté que le portail de la cour était ouvert. Nous sommes entrés dans la cour pour voler. On a pris cinq chaises et on a décidé d’aller les revendre. Mais, à la sortie, ils nous ont arrêtés et ont récupéré les chaises », a-t-il reconnu.

Son co-prévenu, Ibrahima Diallo, a confirmé les faits de vol, tout en niant avoir détruit quoi que ce soit. « On n’a rien détruit. Mais, pour le vol, je reconnais entièrement les faits et je demande pardon », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Au cours de ses réquisitions, le ministère public a estimé que les faits de vol étaient établis, notamment au regard des aveux des deux prévenus. Il a demandé au tribunal de les déclarer coupables et de les condamner à six mois d’emprisonnement assortis du sursis. « Je vous demande de les condamner à six mois d’emprisonnement avec sursis », a requis le représentant du parquet.

Le tribunal n’a pas suivi cette réquisition sur la durée et la nature de la peine. Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, il a déclaré les deux hommes coupables de vol et les a condamnés à trois mois d’emprisonnement ferme.

Les cinq chaises ont été restituées à leur propriétaire, Baba Touré, conformément à la décision du tribunal.