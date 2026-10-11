Vatican : le pape Léon XIV doit être opéré d’un nodule au poumon dans les prochains jours

Le pape Léon XIV devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours pour retirer un nodule détecté dans son poumon. Il en a fait l’annonce ce dimanche 11 octobre 2026, à l’issue de la prière de l’Angélus, précisant que l’anomalie avait été repérée à un stade très précoce.

Âgé de 71 ans, le souverain pontife a expliqué que cette découverte faisait suite à de récents examens médicaux. Ses médecins lui ont recommandé une opération, un avis qu’il a décidé de suivre. L’intervention est déjà programmée pour les prochains jours.

Face aux fidèles, le pape a également tenu à leur adresser un message de reconnaissance pour leur soutien spirituel, alors qu’il se prépare à cette intervention.

« Chers amis, lors de récents examens médicaux, les médecins ont découvert un nodule localisé dans mon poumon. Il a été détecté à un stade très précoce et est bien localisé. Les médecins estiment qu’une intervention chirurgicale est appropriée. En suivant leur avis, j’ai donc décidé de subir une opération pour l’enlever. L’opération est déjà prévue dans les prochains jours. Je vous remercie pour votre proximité spirituelle et je me confie à vos prières », rapporte le Vatican.

Cette annonce devrait retenir l’attention des fidèles catholiques, qui attendent désormais des informations sur le déroulement de l’opération et l’évolution de l’état de santé du pape.

En attendant l’intervention, Léon XIV s’en remet à l’équipe médicale qui le suit et compte sur les prières des fidèles, auxquels il a tenu à témoigner sa gratitude.