Face à la congestion persistante au port de Conakry, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a décidé de suspendre les surestaries et pénalités afin de soutenir les importateurs et alléger le panier de la ménagère.

Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi 11 décembre 2025, le chef de l’État a instruit les ministres du Budget et des Transports — chargés de la mise en œuvre de cette mesure — de suspendre toutes les surestaries dans les ports autonomes de Conakry pour la période allant du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Cette décision intervient en réponse aux difficultés de congestion observées ces dernières semaines.

“Cette décision vise à soutenir les importateurs, accélérer les opérations portuaires — notamment par le déploiement d’un service 24 heures sur 24 dans toutes les entités du port — et contribuer à l’allègement du panier de la ménagère”, a souligné le porte-parole du gouvernement dans son compte rendu.