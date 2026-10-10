« Je peux vous rassurer, il se porte bien » : après un malaise, Aliou Bah transféré au camp de la gendarmerie de Sonfonia

Le président du Mouvement démocratique libéral (MoDeL), Aliou Bah, a été transféré, vendredi 9 octobre 2026, au camp de la gendarmerie de Sonfonia, en compagnie d’autres détenus. Ce déplacement fait suite à un malaise survenu alors qu’il se trouvait au camp militaire de Kalia.

L’information, révélée par Koumamedia, a été confirmée à Guinee360 par une source proche du MoDeL. Selon cette dernière, Aliou Bah a été pris en charge par les services de santé de l’armée après avoir fait un malaise.

« Il a bien été transféré hier, vendredi 9 octobre, à la suite d’un malaise survenu après un exercice sportif intensif »

La même source se veut rassurante quant à l’état de santé du président du MoDeL. « je peux vous rassurer qu’il se porte bien. »

Ce nouveau transfert intervient après plusieurs déplacements successifs d’Aliou Bah depuis le début de sa détention.

Le leader du MoDeL fait partie des 217 détenus ayant bénéficié d’une grâce présidentielle. Dans le cadre de cette mesure, ils doivent suivre un stage de réinsertion de 45 jours au sein d’un camp militaire.