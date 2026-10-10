Wandjan Dimedi sort « Fulah Me Yes » : son message cash dans « Lettre au Foutah » risque de faire du bruit !

Après Mister Djamtoun, sorti en 2025, Wandjan Dimedi, de son vrai nom Thierno Ousmane Diallo, signe son retour sur la scène musicale avec Fulah Me Yes, un nouvel album dévoilé ce vendredi 9 octobre 2026. À travers ce projet de 14 titres, l’artiste urbain guinéen affirme ses racines, explore de nouvelles sonorités et profite de la musique pour faire passer un message qui lui tient à cœur.

Composé de 10 titres en solo et de 4 collaborations, l’album reflète la volonté de Wandjan Dimedi de poursuivre son évolution artistique sans se détacher de ce qui fait son identité. Parmi les morceaux proposés, on retrouve notamment Nènè, Mineur Excite, Méfiance, Lettre au Foutah et Suprématie.

Côté collaborations, l’artiste partage le micro avec Tati Tati, Dimbou, Queen Myriana sur le titre Back It Up, ainsi qu’avec Le Mélangeur. Un mélange de voix et d’univers musicaux qui vient enrichir ce nouvel opus.

« Lettre au Foutah », un hommage aux origines et un appel à l’unité

S’il y a un morceau qui mérite une attention particulière sur cet album, c’est bien Lettre au Foutah. Dans ce titre, Wandjan Dimedi revendique fièrement ses origines peules, met en lumière la richesse de sa culture et s’adresse à sa communauté à travers le monde, avec une pensée particulière pour les Peuls de Guinée.

Mais derrière cette déclaration d’attachement aux racines se cache un message plus profond. L’artiste s’attaque à des réalités qui, selon lui, freinent l’épanouissement collectif : l’hypocrisie, les divisions et le manque de solidarité. Il appelle les membres de sa communauté à se rapprocher, à se soutenir sincèrement et à dépasser les querelles qui les éloignent les uns des autres.

Son message est sans détour : « Si nous voulons vaincre, il faut que nous sortions de l’hypocrisie, qu’on s’aime dans la sincérité. Laissez-moi vous dire la vérité, même si elle dérange. Aimons-nous, soutenons-nous pour espérer vaincre. Dieu nous a tout donné, mais on ne s’aime pas. »

À travers ces paroles, Wandjan Dimedi ne cherche pas simplement à célébrer son héritage culturel. Il interpelle aussi les consciences, quitte à aborder des sujets sensibles. Pour lui, la fierté des origines ne suffit pas si elle ne s’accompagne pas d’entraide, de confiance et d’un véritable esprit de fraternité.

Avec Lettre au Foutah, la musique devient ainsi un moyen de faire entendre une préoccupation sociale. Une question traverse le morceau : comment espérer avancer ensemble lorsque la solidarité et la confiance peinent à trouver leur place ?

Un album qui dépasse le simple cadre musical

Avec Fulah Me Yes, Wandjan Dimedi propose bien plus qu’une succession de morceaux. Entre affirmation identitaire, diversité musicale et préoccupations sociales, l’artiste livre un projet dans lequel ses origines occupent une place centrale, sans pour autant éclipser son envie d’explorer d’autres horizons.

En mettant le Foutah et les valeurs de sa communauté au cœur de son discours, il entend faire résonner son message au-delà des frontières guinéennes.

L’album Fulah Me Yes est désormais disponible sur toutes les plateformes légales de streaming.

Wandjan Dimedi, un parcours entamé en 2013

Actif depuis 2013, Wandjan Dimedi évolue principalement dans les univers du RnB, de la musique urbaine et de l’afro-guinéen. Au fil des années, il a construit un univers musical qui lui est propre, tout en cultivant une proximité avec sa communauté.

Sa discographie comprend plusieurs projets, notamment les mixtapes Ma Sagesse, Cancré, Possônè Vol. 1 & 2 et Albums Kanè, ainsi que des projets plus récents comme Mister Djamtoun et Solitude Vybz.

Avec cette nouvelle sortie, l’artiste poursuit son parcours et confirme sa volonté de faire de sa musique un espace où se rencontrent expression artistique, identité culturelle et messages adressés à sa communauté.