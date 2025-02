Absent à l’ouverture du procès, le 20 janvier 2025, le leader du parti Pades s’est finalement présenté devant la Cour de répression des infractions et financières (Crief), ce lundi 3 février 2025.

L’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Ousmane Kaba, est poursuivi par une société de pêche pour des faits présumés de “faux et usage de faux en écriture publique” et “abus de confiance”.

Le vice-président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) et ancien ministre de la Pêche et de l’Élevage, Boubacar Barry, ainsi que Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre de la Pêche et de l’Aquaculture, sont également impliqués. Ibrahima Sory Touré, ancien ministre et ancien député de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), est également mentionné dans cette affaire, bien qu’il soit décédé en février 2024 à Paris.

Cette affaire remonte d’il y’a une trentaine d’années sous le régime Lansana Conté.