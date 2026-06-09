Administration publique : la Guinée se dote de sa première École nationale d’administration

Dans un décret lu ce mardi 9 juin 2026 à la télévision nationale, le président Mamadi Doumbouya, a officialisé la création de l’École nationale d’administration (ENA), une nouvelle institution destinée à moderniser la formation des agents publics et à renforcer la performance de l’administration guinéenne.

Selon les dispositions du décret, l’ENA est érigée en établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique ainsi que d’une autonomie administrative, financière et académique. Son siège est établi à Dubréka, même si son transfert vers une autre localité du pays pourra être décidé par le Conseil d’administration.

La nouvelle structure aura pour mission principale d’assurer la formation initiale et continue des agents de l’État. Elle prendra en charge la formation des élèves fonctionnaires, des fonctionnaires-élèves et des agents publics, tout en restant ouverte à la formation de personnels du secteur privé lorsque les besoins l’exigeront.

Au-delà de sa vocation pédagogique, l’ENA devra également accompagner les administrations publiques à travers des prestations d’assistance-conseil, promouvoir la recherche appliquée dans le domaine de la gouvernance administrative, former et certifier des formateurs, et développer des partenariats avec des institutions nationales et internationales.

L’établissement contribuera par ailleurs à la préparation des candidats aux concours administratifs et aux examens professionnels. Il pourra également accueillir des auditeurs étrangers dans le cadre de conventions et accords spécifiques.

Sur le plan organisationnel, le décret prévoit que la gouvernance de l’ENA reposera sur deux organes principaux : un Conseil d’administration et une Direction générale. L’école sera placée sous la tutelle technique du ministère en charge de la Fonction publique et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.

Le texte prévoit également des mesures transitoires afin d’assurer la continuité des activités de formation. Ainsi, les agents de l’ancien Institut national de formation et de perfectionnement (INFP) seront intégrés à la nouvelle structure, tandis que les personnels en position de détachement conserveront leur statut ainsi que les avantages qui y sont attachés.

Les élèves, auditeurs, stagiaires et autres bénéficiaires de formations déjà engagés dans un cursus au sein de l’INFP poursuivront normalement leur parcours académique à l’ENA jusqu’à son achèvement.

À travers cette réforme, les autorités ambitionnent de doter la Guinée d’un instrument moderne de formation des cadres administratifs, avec pour objectif d’améliorer durablement la qualité de la gouvernance publique et l’efficacité de l’action de l’État.