Cellou Baldé : « Nous avons connu plusieurs années de léthargie politique»

En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF 2026), le ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, a mis en avant la volonté des autorités guinéennes de renforcer leur coopération avec la Russie dans les domaines du sport et de la formation.

« Nous sommes un pays en pleine refondation, parce que nous avons connu une léthargie politique pendant plusieurs années », a déclaré le ministre au micro de Sputnik afrique.

Selon lui, l’avènement de la Ve République sous la conduite du président Mamadi Doumbouya ouvre une nouvelle phase marquée par d’importants investissements dans le secteur sportif.

« Aujourd’hui, nous avons la Ve République qui commence avec le président Mamadi Doumbouya. Nous enregistrons des investissements importants dans le domaine du sport, notamment pour la réalisation d’infrastructures, mais également pour le renforcement des capacités de nos cadres », a-t-il souligné.

Cellou Baldé estime que la Russie dispose d’une expertise reconnue en matière de construction d’infrastructures sportives modernes ainsi que dans la formation académique et technique à travers ses universités.

« C’est une opportunité pour nous de venir découvrir ce savoir-faire et de tisser des relations de partenariat. Pourquoi ne pas formaliser une convention avec le ministère russe des Sports afin de permettre à nos athlètes de bénéficier de formations, tout en explorant les possibilités de coopération dans le cadre de la réalisation d’infrastructures sportives ? », a-t-il indiqué.

Le ministre a également mis en avant les atouts économiques de la Guinée pour attirer d’éventuels investisseurs russes.

« Nous sommes un pays doté d’un important potentiel minier. Des investissements peuvent être réalisés dans l’intérêt mutuel de nos deux pays », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que l’équipe nationale guinéenne continue de disputer ses rencontres internationales à l’étranger, faute de stades homologués par les instances continentales et internationales du football.