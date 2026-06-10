Guinée : un « scandale géologique », mais une monnaie parmi les plus faibles du monde

Le magazine économique Forbes a publié son classement 2026 des dix monnaies les plus faibles au monde. Si le dollar américain demeure la devise la plus échangée à l’échelle mondiale, le dinar koweïtien conserve, lui, son statut de monnaie la plus forte.

Dans ce classement, Forbes définit une « monnaie faible » comme une devise permettant d’acheter moins de dollars américains. Autrement dit, plus une monnaie nécessite un grand nombre d’unités pour obtenir un dollar, plus son classement est élevé dans cette liste.

La valeur d’une monnaie reflète son pouvoir d’achat. Elle dépend de plusieurs facteurs macroéconomiques, notamment l’inflation, les taux d’intérêt, la balance commerciale, les politiques des banques centrales et la stabilité politique.

Selon Forbes, les devises les plus faibles du monde sont celles qui s’échangent à des fractions très infimes du dollar américain, certaines nécessitant des dizaines de milliers d’unités pour obtenir un seul dollar. Le classement est établi sur la base des taux de change au 1er juin 2026, fournis par un convertisseur utilisant les données d’Open Exchange.

Les 10 monnaies les plus faibles en 2026

1. Rial iranien (IRR)

La monnaie de la République islamique d’Iran est la plus faible du classement. Un rial vaut environ 0,000001 dollar, soit 1 dollar équivalant à 1 315 000 rials. Introduit à la fin du XVIIIᵉ siècle, le rial connaît une dépréciation persistante face au dollar depuis plusieurs années.

2. Livre libanaise (LBP)

Au Liban, la livre libanaise continue de subir une forte pression. 1 dollar vaut environ 89 432,68 livres libanaises, dans un contexte marqué par une crise économique prolongée, une inflation élevée, une récession bancaire et des tensions politiques.

3. Dong vietnamien (VND)

Au Vietnam, le dong occupe la troisième position. 1 dollar américain équivaut à environ 26 319,32 dongs. La devise a été affectée par le ralentissement des exportations et par un environnement de taux d’intérêt élevés à l’international.

4. Kip laotien (LAK)

Le kip du Laos est également fortement déprécié. 1 dollar vaut environ 21 700 kips. Le pays fait face à une croissance économique faible, une dette extérieure importante et une inflation élevée.

5. Roupie indonésienne (IDR)

En Indonésie, la roupie reste fragile malgré la taille de l’économie nationale. 1 dollar équivaut à environ 17 827,63 roupies. L’inflation et les incertitudes économiques mondiales continuent de peser sur la devise.

6. Som ouzbek (UZS)

Au Ouzbékistan, le som affiche une forte dépréciation. 1 dollar vaut environ 11 917,50 soms. Malgré des réformes économiques, le pays reste confronté à une inflation élevée et à des défis structurels.

7. Franc guinéen (GNF)

Le Guinée figure à la septième place du classement. 1 dollar équivaut à environ 8 777,58 francs guinéens. Le pays dispose pourtant d’importantes ressources naturelles (bauxite, or, diamants), mais la monnaie reste fragilisée par une inflation élevée et un contexte politique instable.

8. Franc burundais (BIF)

Au Burundi, le franc burundais continue de perdre de la valeur. 1 dollar vaut environ 2 977,58 francs burundais, dans un contexte économique fragile.

9. Ariary malgache (MGA)

À Madagascar, l’ariary a remplacé le franc en 2005. 1 dollar équivaut à environ 4 205,20 ariary. La monnaie reste sous pression en raison de difficultés économiques structurelles.

10. Guarani paraguayen (PYG)

Au Paraguay, le guarani complète ce classement. 1 dollar vaut environ 6 019,61 guaranis. La devise est affectée par l’inflation, la corruption et des risques de contrefaçon.