Pluies orageuses : l’ANM redoute des inondations et l’accumulation d’ordures dans les rues

Alors que de nombreux citoyens estiment que la saison des pluies accuse un retard cette année par rapport aux précédentes, l’Agence nationale de la météorologie (ANM) annonce l’arrivée de fortes précipitations susceptibles de provoquer des inondations dans plusieurs localités du pays.

Dans un bulletin publié ce mardi 9 juin 2026, l’ANM indique que des averses orageuses sont attendues au cours des prochaines 24 heures, particulièrement dans la nuit du 9 au 10 juin 2026. Ces précipitations concerneront principalement la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, ainsi que certaines zones de la Guinée forestière.

Selon l’agence, le phénomène débutera en début de soirée dans les préfectures de Mandiana, Beyla, Siguiri, Dinguiraye et Kérouané, avant de progresser vers l’ouest pour toucher progressivement d’autres localités du pays plus tard dans la nuit.

L’ANM met en garde contre des risques modérés d’inondations dans les zones vulnérables. Des impacts liés à la foudre sont également à craindre, de même que le déferlement d’ordures dans les rues, susceptible d’obstruer les caniveaux et d’aggraver les inondations.

Face à cette situation, l’ANM invite les populations à faire preuve de prudence en respectant les consignes de sécurité suivantes :

Rester vigilant dans les zones exposées aux inondations ;

Limiter les déplacements lors du déclenchement des orages ;

Protéger les biens susceptibles d’être endommagés par la pluie et l’humidité ;

Se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation météorologique.

L’agence recommande enfin de consulter régulièrement ses canaux officiels, notamment son site internet et sa page Facebook « Météo Guinée 224 », afin de prendre connaissance d’éventuelles mises à jour de l’alerte.