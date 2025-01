Le procès dans l’affaire qui oppose les anciens ministres sous les régimes Lansana Conté celui Alpha Condé à la société Bankina s’est ouvert, ce lundi 20 janvier 2025, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Sitôt ouverte, le juge a renvoyé à la demande des parties au procès.

Cette affaire concerne, entre autres : Dr Ousmane Kaba, président du aprti PADES et ancien ministre de l’Économie et des Finances, Boubacar Barry, vice-président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) et ancien ministre de la Pêche et de l’Élevage, Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre de la Pêche et de l’Aquaculture, ainsi que Ibrahima Sory Touré, ancien ministre et ancien député de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), décédé en février 2024 à Paris.

À l’audience du jour, seulement deux accusés se sont présentés, notamment Elhadj Mansa Moussa Sidibé et Boubacar Barry.

L’avocat de Dr Ousmane Kaba a motivé l’absence de son client par le fait que celui-ci n’aurait pas reçu la notification de l’huissier de justice.

En réplique à cette affirmation, le parquet a déclaré que Ousmane Kaba a été joint au téléphone et que celui-ci a dit : “Fichez-moi la paix si vous êtes huissier”.

L’affaire est renvoyée au 03 février 2025 pour citation des prévenus et l’ouverture des débats.