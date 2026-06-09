Burkina Faso : suspension d’une association islamique par les autorités

Les autorités burkinabés ont pris la décision portant suspension de l’association dénommée Coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso.

L’arrêté du ministre de l’administration du territoire signé ce mardi 9 juin 2026 précise que la suspension court trois mois.

L’association dénommée Coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso est accusé des “faits de troubles à l’ordre public.”

Cette suspension intervient près de deux semaines après la décision des autorités de la transition du Burkina Faso dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré ont ordonnant la fermeture de la grande mosquée du Mouvement sunnite de Ouagadougou.

Cette mesure est intervenue aussi quelques jours après l’interpellation de l’imam Mohamed Ishaq Kindo, qui avait critiqué l’adoption d’un projet de loi encadrant les pratiques religieuses.