Le RPG Arc-en-ciel et ses alliés disent prendre acte de la décision des autorités guinéennes qui ont transféré l’ancien président Alpha Condé au domicile de son épouse, Hadja Djené Kaba, situé à Landréah dans la commune de Dixinn.

Cette décision selon les responsables de l’ancien parti au pouvoir, traduit la volonté du CNRD et du président Mamadi Doumbouya d’assurer la sécurité de la population guinéenne. Ils l’ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique ce jeudi 02 décembre, au siège du parti à Gbessia dans la commune de Matoto.

« (…)Le RPG Arc-en-ciel et ses alliés réunis en science extraordinaire ce mercredi 01 décembre prennent acte du transfert du président Alpha Condé à dixinn au domicile de Hadja Djené Kaba Condé. Le RPG Arc-en-ciel note par la même occasion la volonté du CNRD et de son président le Colonel Mamadi Doumbouya de garantir la sécurité et respecter les libertés individuelles et collectives à l’ensemble du peuple de Guinée», a laissé entendre Bah Ousmane.

Le parti note aussi avec satisfaction “les dispositions prises par les autorités pour réserver au président Alpha Condé un traitement digne de son rang”, a-t-il ajouté.

Le parti et ses alliés invitent enfin les autorités de la transition à procéder à la libération d’Alpha Condé.

«Le RPG Arc-en-ciel et ses alliés requièrent enfin du CNRD et de son Président de continuer à garantir l’intégrité physique et morale du Professeur Alpha Condé et de procéder à sa libération.»