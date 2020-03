Report du double scrutin : « C’est pour que la CENI puisse corriger les insuffisances qui ont été remarqué par tout le monde»

Depuis l’annonce du report des élections législatives couplées au référendum, les réactions se multiplient au sein de la classe politique guinéenne. Si l’opposition ne crie pas victoire suite à cette décision du chef de l’État, la mouvance présidentielle apprécie la démarche.

Joint au téléphone par notre rédaction, Patrice Sény Camara, membre du bureau politique national du RPG tente de justifier ce report qui, selon lui, vise à permettre à la CENI de corriger les anomalies avant de fixer une nouvelle date.

«Nous avons suivi avec beaucoup de responsabilité l’intervention du président de la République à la télévision nationale. Une intervention qui donne du temps à la CENI pour qu’elle puisse corriger les insuffisances qui ont été remarquées par tout le monde, parce qu’on constate des doublons sur un fichier électoral me paraît un peu anormal. Donc, je crois que le temps est suffisant pour qu’elle procède à la correction ensemble avec son logiciel et qu’une nouvelle impression soit faite, une mise à jour soit faite et que la même CENI contacte la cour constitutionnelle pour fixer une nouvelle date dans un délai de deux (2) semaines», a déclaré ce cadre de la mouvance présidentielle