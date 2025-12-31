A l’occasion de la proclamation, ce mardi 30 décembre 2025, des résultats provisoires du scrutin présidentiel du dimanche dernier, la directrice générale des élections Djénabou Touré a adressé un message axé sur la portée démocratique aux Guinéens. Elle a affirmé que l’élection présidentielle s’est déroulée a obéit au cadre légal.

Dès l’entame de son intervention, elle a souligné l’importance de cette étape dans le processus électoral. “Cet instant solennel marque une étape déterminante du processus électoral national mais également un moment de vérité démocratique au cours duquel s’exprime la souveraineté du peuple guinéen consacré par le suffrage universel librement exprimé”, a-t-elle déclaré.

Djénabou Touré a ensuite tenu à rassurer sur les conditions d’organisation du scrutin, affirmant que celui-ci s’est déroulé dans le strict respect des textes en vigueur. “Le premier tour de l’élection présidentielle s’est déroulé conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions du Code électoral ainsi qu’aux engagements internationaux de la République de Guinée en matière de démocratie et de gouvernance électorale et du respect du droit civil politique”, a ajouté Mme Camara .

Dans son discours, la directrice générale des élections a également salué le comportement des électeurs tout au long de la journée électorale. “A cet égard, je tiens à saluer la maturité politique du peuple de Guinée qui a répondu massivement à l’appel des urnes dans le calme, la discipline et le respect de la loi”.

La publication de ces résultats provisoires marque une phase clé du processus électoral, en attendant les éventuels recours prévus par le Code électoral et la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême.

La DGE a, de son côté, réaffirmé son attachement au respect de la légalité républicaine et à la préservation de la paix et de la stabilité nationale.