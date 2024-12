Dans un communiqué rendu public ce mardi 31 décembre 2024, le Ministre du Travail et de la Fonction publique informe tous les nouveaux fonctionnaires récemment recrutés qu’ils sont tenus de vérifier et de compléter leurs informations administratives, et de transmettre leurs Relevés d’Identité Bancaire (RIB) auprès des Chefs de Division des Ressources humaines (C-DRH) de leurs ministères d’affectation, au plus tard le vendredi 10 janvier 2025 à midi.

Selon le département dirigé par François Bourouno, cette démarche est essentielle pour permettre le traitement de la prise en charge salariale de ces nouveaux fonctionnaires à compter du mois de janvier 2025.

Passé ce délai, le ministère estime qu’il ne saurait être tenu responsable des retards dans le versement des salaires des agents n’ayant pas rempli cette formalité dans les temps impartis. Il invite les agents concernés à se rapprocher de leur C-DRH pour toute question ou précision.