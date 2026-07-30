Afflux migratoire à Ceuta : plus de 1 500 personnes franchissent la frontière depuis le Maroc

Le Maroc demeure depuis plusieurs années un important pays de transit pour des milliers de migrants en quête d’un avenir meilleur en Europe. Chaque année, de nombreux jeunes empruntent des itinéraires périlleux pour tenter de rejoindre le continent européen, notamment via les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.

Ce jeudi 30 juillet 2026, un nouvel afflux massif de migrants a été enregistré à Ceuta. Selon Le Monde, plus de 1 500 personnes sont entrées illégalement dans cette enclave espagnole depuis le Maroc, une situation qui a conduit les autorités locales à déclarer un état « d’urgence humanitaire et sociale absolue ».

Les images diffusées par plusieurs médias montrent des dizaines de migrants, parmi lesquels figurent de nombreux adolescents, atteignant les côtes de Ceuta. Plusieurs ont traversé la frontière maritime à la nage, munis de bouées ou d’équipements de fortune, tandis que d’autres ont tenté de franchir les points de contrôle terrestres.

D’après Le Monde, cet afflux intervient après le rassemblement de centaines de migrants aux abords de la ville marocaine de Fnideq. Plusieurs d’entre eux auraient été attirés par des rumeurs évoquant une possible ouverture de la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole.

Face à cette situation, le gouvernement espagnol a annoncé le déploiement de moyens supplémentaires. Le Premier ministre Pedro Sánchez a assuré que « toutes les ressources nécessaires sont engagées pour répondre à la situation ».

Cette nouvelle vague migratoire ravive le souvenir de la crise de mai 2021, au cours de laquelle plus de 10 000 migrants avaient rejoint Ceuta en seulement deux jours. Aujourd’hui encore, l’enclave espagnole demeure l’un des principaux points de passage pour les candidats à l’immigration vers l’Europe depuis le continent africain.