À travers une conférence animée ce mardi 31 décembre 2024 au siège de son parti, le Président du Bloc Libéral (BL), a exprimé ses vœux de nouvel an à ses compatriotes. Le Dr Faya Millimono appelle à rompre avec les vieilles habitudes afin de bâtir un État moderne.

Dans son discours, Faya Millimono a rappelé que le 5 septembre 2021, la Guinée a été à nouveau confrontée à une prise de pouvoir par une junte militaire. Selon lui, depuis cette date, « le pays est plongé dans une atmosphère d’incertitude. Le CNRD, sous la direction du Général Mamadi Doumbouya, avait promis de restaurer un régime civil, de faire de la justice la boussole de la transition, de respecter les droits, de défendre les libertés, de protéger la vie humaine, etc. Mais, au jour d’aujourd’hui, la réalité semble contredire ces engagements», a-t-il déclaré, affirmant que certes la transition en cours a engendré des actes salutaires tel que : l’établissement de la CRIEF pour lutter contre l’impunité, la construction de routes notamment dans la ville de Conakry et dans quelques villes de l’intérieur, qui sont «des avancées notables», mais, il soutient que ce n’est qu’en favorisant un véritable dialogue inclusif, en respectant les engagements et en garantissant les droits fondamentaux que la Guinée pourrait envisager un avenir serein.

Pour le leader du BL, « la situation chaotique actuelle de la Guinée nécessite une attention immédiate et une action concertée», tant au niveau national qu’international. « Les défis sont considérables, mais avec un véritable engagement en faveur de la démocratie et des droits humains, il est possible de bâtir un meilleur avenir pour le peuple guinéen. Il est plus que jamais temps de rompre avec le système actuel qui a démontré ses limites durant des décennies et de s’engager ensemble pour bâtir enfin un État moderne», conclut Faya Millimono.

Alphonse Iffono