C’est désormais officiel. Le tout nouveau président des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD), Dr Ben Youssouf Keita, est candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Investi à la tête du parti le week-end dernier, l’ancien député a déposé, ce vendredi 31 octobre, son dossier de candidature à la Cour suprême.

Dr Keita a confirmé l’information à notre rédaction, précisant que toutes les pièces exigées ont été soumises, à l’exception du paiement de la caution. « Les dossiers sont déposés, il reste juste à payer la caution », a-t-il indiqué.

Avant d’être désigné par les NFD, Ben Youssouf Keita avait annoncé son intention de se présenter comme candidat indépendant. Son investiture par la formation politique fondée par Mouctar Diallo, ancien ministre de la Jeunesse, marque ainsi un tournant décisif dans sa trajectoire vers la magistrature suprême.

Concernant la caution, le nouveau président des NFD a assuré que le versement sera effectué dans les prochains jours, conformément au calendrier fixé par la Cour suprême.