Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert écrit l’histoire et décroche une qualification historique

C’est un exploit inédit que vient de réaliser le Cap-Vert à la Coupe du monde 2026. Après un troisième match nul consécutif, les Requins Bleus décrochent une qualification historique pour les seizièmes de finale de la compétition, dès leur toute première participation au Mondial.

Après avoir tenu en échec l’Espagne et l’Uruguay, le Cap-Vert a enchaîné un troisième match nul face à l’Arabie saoudite (0-0), dans la nuit de samedi à Houston. Dans une rencontre où les Requins Bleus ont eu plusieurs occasions de faire la différence, Cap-Verdiens et Saoudiens se sont finalement quittés sur un score vierge.

Ce résultat permet aux hommes de Bubista de terminer à la deuxième place du groupe H, derrière l’Espagne et devant l’Uruguay. Ils affronteront l’Argentine en seizièmes de finale, vendredi prochain à Miami.

À jamais dans l’histoire

Avec cette qualification, la sélection cap-verdienne écrit l’une des plus belles pages de son histoire. Pour leur première participation à une Coupe du monde, les Requins Bleus valident leur billet pour les seizièmes de finale après une phase de groupes remarquable, conclue avec trois matchs nuls consécutifs, notamment face à deux anciens champions du monde : l’Espagne (2010) et l’Uruguay (1930 et 1950).

Cette qualification illustre également la progression constante du football cap-verdien ces dernières années. Huitième de finaliste de la CAN 2021 puis quart de finaliste de la CAN 2023, le Cap-Vert franchit un nouveau cap et écrit désormais son histoire à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, le Cap-Vert devient la quatrième sélection africaine officiellement qualifiée pour les seizièmes de finale de cette 23e édition de la Coupe du monde.