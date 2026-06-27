Wanindara : deux morts après une collision avec un camion-citerne stationné

Un accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes dans la matinée de ce samedi 27 juin 2026 à Wanindara, à quelques mètres du carrefour du marché, sur la Route Le Prince. Le drame s’est produit aux environs de 5 heures.

Selon les premières informations recueillies sur place, un véhicule transportant plusieurs passagers a violemment percuté un camion-citerne stationné en bordure de la chaussée. Le conducteur et un autre occupant du véhicule ont succombé à leurs blessures.

D’après des sources proches du dossier, les victimes se rendaient sur leur lieu de travail au moment de l’accident. Dépêchés sur les lieux, les agents de la Protection civile ont constaté le décès de deux personnes, dont les corps étaient coincés dans l’habitacle.

Le drame a rapidement attiré de nombreux riverains. Mamadou Bah, témoin de la scène et propriétaire d’un atelier situé à proximité du lieu de l’accident, raconte les circonstances de la découverte.

« C’était aux environs de 5 h 58 que nous avons entendu un violent bruit. J’étais dans mon atelier. En sortant, j’ai constaté qu’un accident venait de se produire. J’ai immédiatement appelé mon voisin, qui est gardien, puis nous avons alerté les autorités. Le véhicule avait percuté un camion-citerne stationné au bord de la route. Je ne sais pas dans quelles circonstances l’accident s’est produit. C’est le bruit de la collision qui m’a réveillé. »

Le témoin précise également que trois personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l’impact.

« Lorsque je suis arrivé, le chauffeur avait déjà rendu l’âme. Je suis ensuite allé à la station pour prévenir le gardien. Une femme qui se trouvait à l’avant était encore en vie à ce moment-là. Il y avait trois personnes dans le véhicule : deux à l’avant et une à l’arrière. Le chauffeur est décédé sur place et les agents nous ont ensuite informés que la deuxième victime avait également succombé. Nous étions en train de chercher une solution pour extraire les corps du véhicule. Des tôliers sont venus nous prêter main-forte. »

À ce stade, les circonstances exactes de ce nouvel accident mortel demeurent inconnues. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes de cette tragédie survenue sur la Route Le Prince.