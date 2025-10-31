Le Conseil national de la Transition (CNT) a adopté, ce jeudi 30 octobre 2025, la phase 2 du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée (PAAEG 2). À cette occasion, la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire a formulé 32 recommandations visant à renforcer la gouvernance, la transparence et l’efficacité du secteur électrique.

Selon le rapport de la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire, cette deuxième phase du projet sera cofinancée à hauteur de 132,3 millions de dollars américains par la Banque mondiale (IDA) et 100 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement (BEI). Le financement, structuré en trois crédits (A, B et C), bénéficie de conditions préférentielles, dont un taux d’intérêt nul pour les crédits A et B, une durée de remboursement de 18 ans avec un moratoire de 5 ans, et une date de clôture fixée au 30 juin 2030.

Le PAAEG 2 s’inscrit dans la continuité du premier projet, avec pour objectif d’améliorer les conditions de vie des populations et la productivité des entreprises à travers un accès élargi à une énergie fiable, durable et abordable. Les localités concernées comprennent Kindia, l’axe Mamou–Labé (Mamou, Dalaba, Pita, Labé) et 26 localités rurales réparties dans les régions de Gaoual, Faranah, Kankan, Kissidougou, Guéckédou, Macenta, Yomou, Lola et Nzérékoré. Certaines bénéficieront de l’électricité pour la première fois, d’autres verront leurs réseaux modernisés ou étendus.

Profitant de l’examen du texte, la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire a formulé 32 recommandations majeures destinées à améliorer la gouvernance, la transparence et la durabilité du projet.

Parmi les mesures phares :

Accélérer l’adoption de la nouvelle loi sur l’électricité, afin d’établir un cadre juridique clair et attractif pour les investissements publics et privés.

Renforcer l’autonomie et les pouvoirs de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité (ARSE), en matière de contrôle tarifaire et de supervision.

Transformer l’Agence guinéenne d’électrification rurale (AGER) en société anonyme à capitaux publics, avec ouverture possible à des partenaires techniques et financiers.

Clarifier les responsabilités institutionnelles entre le ministère de l’Énergie, EDG SA, ARSE et AGER, pour éviter les chevauchements et améliorer la reddition de comptes.

Mettre en place un comité national de pilotage multisectoriel, incluant le CNT, le secteur privé, la société civile et les collectivités locales.

Assurer un suivi-évaluation indépendant du projet, assorti de rapports semestriels publics et d’audits financiers annuels.

Renforcer la transparence dans les marchés publics, avec un système de traçabilité numérique et des procédures strictes de concurrence.

Optimiser la performance financière d’EDG SA, en introduisant des contrats d’objectifs, la généralisation des compteurs prépayés et la réduction des pertes techniques et commerciales.

Garantir une tarification juste et soutenable, tout en protégeant les ménages vulnérables grâce à des subventions ciblées.

Encourager le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire, la biomasse et les mini-hydros, afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

La Commission a également insisté sur la promotion du contenu local, la formation technique des jeunes et des PME, l’intégration du genre dans la gouvernance du projet et la coordination des différents programmes d’électrification pour éviter les doublons et maximiser les synergies.

Un levier pour l’accès universel à l’énergie d’ici 2030

Selon le CNT, ces recommandations visent à garantir une meilleure gouvernance du secteur énergétique, à stimuler la participation du secteur privé et à assurer une répartition équitable des investissements entre les régions. Elles s’inscrivent dans la vision nationale d’un accès universel à l’électricité à l’horizon 2030, considéré comme un levier essentiel du développement économique, social et industriel de la Guinée.