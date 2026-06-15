BAC 2026 : une session de rattrapage prévue pour certains candidats, annonce Alpha Bacar

Le gouvernement guinéen envisage d’organiser une session de rattrapage destinée à une catégorie spécifique de candidats au baccalauréat unique session 2026. L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Alpha Bacar Barry, lors de son intervention sur les antennes de la RTG, dimanche 14 juin 2026.

Selon le ministre, cette initiative répond à une instruction du président de la République, Mamadi Doumbouya, dans le but d’offrir une seconde chance aux candidats confrontés à des difficultés particulières durant les examens.

« Dans son souci de protéger et de donner une chance à tous, le président Mamadi Doumbouya a instruit l’organisation d’une session de rattrapage pour nos compatriotes et nos élèves qui passeront le bac et qui auront des difficultés à achever l’ensemble des épreuves théoriques », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Le ministre a toutefois tenu à préciser que cette mesure ne concernera pas l’ensemble des candidats au baccalauréat.

« La session de rattrapage ne concerne pas tous les candidats au baccalauréat. Elle vise une petite partie des candidats. Nous sommes en train de travailler à son organisation », a-t-il ajouté.

Aucune précision supplémentaire n’a pour l’instant été fournie sur les critères d’éligibilité ou les modalités pratiques de cette session de rattrapage. Les autorités assurent néanmoins que les travaux préparatoires sont en cours en vue de sa mise en œuvre.