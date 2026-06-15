« Matchs sans intérêt » : plusieurs fédérations montent au créneau après les déclarations du président de l’UEFA

Un front commun inédit s’est formé entre plusieurs fédérations africaines et des nations émergentes du football mondial. Dans un communiqué conjoint publié dimanche, 13 fédérations et associations sportives, dont celles du Sénégal, du Maroc, du Cap-Vert et de la RDC, ont exprimé leur « profonde déception » après les récentes déclarations du président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, qui estime que l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes entraîne des matchs « sans intérêt ».

Ces propos ont suscité de vives réactions, notamment au sein des fédérations africaines. Le dirigeant européen avait récemment qualifié certaines rencontres issues de cette nouvelle formule élargie de matchs « sans intérêt », une position largement contestée.

Face à ces déclarations, plusieurs instances, dont celles du Maroc et du Sénégal, ont fermement réagi dans un communiqué commun publié le dimanche 14 juin. Elles y dénoncent des propos jugés réducteurs : « Nous rejetons respectueusement mais fermement ces propos. Pour nos pays, aucun match de Coupe du monde n’est sans importance. Suggérer que ces rencontres sont d’une manière ou d’une autre moins importantes est profondément décevant et témoigne d’un manque de reconnaissance envers les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants et des supporters du monde entier », ont-elles indiqué, ajoutant que « le football n’appartient pas à un groupe restreint de nations ».

Les 13 fédérations signataires rappellent également que chaque qualification pour une Coupe du monde représente l’aboutissement de longues années de travail et de sacrifices. Elles citent notamment des nations comme le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan, pour lesquelles la qualification constitue un moment historique. « Pour le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan, la qualification pour la Coupe du monde représente un accomplissement historique et la réalisation d’un rêve partagé par des générations.

Pour des nations comme le Congo et Haïti, le retour sur la plus grande scène du football après une longue absence revêt une signification particulière pour des millions de supporters qui ont attendu des années, voire des décennies, ce moment », soulignent-elles.

Dans leur conclusion, les fédérations réaffirment leur attachement à une Coupe du monde ouverte à toutes les confédérations et rappellent que chaque équipe qualifiée a conquis sa place sur le terrain.