Exploitation artisanale de l’or : 139 cadres et agents suspendus à Siguiri pour non-respect des directives gouvernementales

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, a ordonné la suspension de 139 cadres et agents en poste dans la préfecture de Siguiri pour violation des instructions gouvernementales relatives à l’exploitation artisanale de l’or.

Cette décision intervient à la suite du non-respect du communiqué conjoint signé le 13 mars 2026 par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le ministère des Mines et de la Géologie ainsi que le ministère de l’Environnement et du Développement durable. Ce texte interdit formellement l’utilisation des engins de type « poclain » dans les activités d’exploitation artisanale de l’or.

Dans l’acte de suspension, la ministre souligne que des activités d’exploitation minière artisanale continuent d’être menées à l’aide de ces engins dans plusieurs localités de la région de Kankan, en dépit des mesures prises par le gouvernement.

Les autorités estiment que cette situation constitue une violation manifeste des directives en vigueur et justifie les sanctions administratives prises à l’encontre des agents concernés dans la préfecture de Siguiri.

Cette décision de la ministre Djami Diallo est intervenue au lendemain de la suspension du préfet de Siguiri, Colonel Seny Sylver Camara, et plusieurs sous-préfets par le ministre de l’Administration du territoire.