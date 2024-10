Le ministre porte-parole du gouvernement s’est exprimé au sujet de l’évaluation des partis politiques menée par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). Ousmane Gaoual Diallo a tenu à clarifier les objectifs de cet exercice, face aux critiques et réactions qu’il a suscitées.

Ousmane Gaoual déplore l’interprétation erronée faite de l’évaluation des partis politiques, précisant que la démarche vise à renforcer la démocratie guinéenne. “Ce travail de fond, mené par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, s’inscrit dans un esprit de transparence et d’impartialité”, a-t-il indiqué, ajoutant que “l’évaluation n’est ni une question de préférence politique, ni une pression de l’État. Tous les partis sont soumis aux mêmes règles. Certains ont respecté les exigences, d’autres ont manqué aux normes et à leurs propres textes”.

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a affirmé que “cet exercice de rigueur aurait dû être mené depuis longtemps pour garantir une vie politique responsable, loin des erreurs du passé où de nombreux partis sans ancrage réel fragmentaient les votes et compliquaient le processus électoral. Notre priorité est de garantir un cadre politique structuré, où les règles sont respectées par tous les partis sans exception et où chacun agit avec responsabilité. Cette évaluation est une procédure indépendante, sans privilégier quiconque, et elle ne limite en rien le droit de participation. La Guinée mérite une vie politique à la hauteur des attentes légitimes des Guinéennes et des Guinéens, et nous allons y parvenir”, a-t-il conclu.