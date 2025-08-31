La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a annoncé, ce dimanche 31 août 2025, la réception d’un lot de nouveaux billets de banque. Cette livraison intervient dans un contexte marqué depuis plusieurs mois par une pénurie persistante de cash, affectant aussi bien les ménages que les opérateurs économiques.

Le Gouverneur de la BCRG, Dr Karamo Kaba, avait déjà annoncé il y a quelques mois l’arrivée de ces billets, précisant qu’un calendrier d’approvisionnement avait été établi et serait scrupuleusement respecté. Selon l’institution, d’autres cargaisons sont attendues d’ici la fin de l’année afin de renforcer l’approvisionnement des banques commerciales et des distributeurs automatiques.

Toutefois, la Banque centrale souligne que cette mesure, bien qu’importante, n’est pas une solution définitive à la crise. Car le problème ne réside pas dans la production ou la distribution des billets, mais dans leur circulation. Environ 94 % de la masse monétaire fiduciaire reste aujourd’hui en dehors du circuit bancaire, conservée par les particuliers ou absorbée par l’économie informelle. Une rétention qui provoque une rareté artificielle du cash, malgré les injections répétées.

Face à cette situation, la BCRG affirme agir sur deux leviers : assurer l’approvisionnement immédiat en billets et promouvoir des solutions durables comme la bancarisation, les paiements électroniques et la restauration de la confiance dans le système bancaire.

« Plus que jamais, la sortie de crise dépend d’une responsabilité collective », insiste la Banque centrale, appelant les citoyens à réintégrer leurs liquidités dans le circuit formel et à adopter progressivement les solutions digitales.