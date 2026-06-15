Vol de 30 sacs de charbon : le procès prend un tournant inattendu devant le TPI de Mafanco

Le tribunal de première instance de Mafanco a poursuivi, ce lundi 15 juin 2026, l’examen d’une affaire de vol présumé portant sur 30 sacs de charbon, malgré le désistement annoncé de la partie civile. À l’issue des débats, la juridiction a ordonné la comparution des témoins cités au dossier et décidé la remise en liberté de la prévenue, Kadiatou Bangoura.

À la barre, Kadiatou Bangoura, poursuivie pour vol, a rejeté les accusations portées contre elle. Elle a déclaré devant le tribunal : « Moi-même, je suis là, mais je ne comprends rien dans cette affaire, parce que je n’ai rien vu».

Le désistement de la plaignante, M’mah Camara, a suscité des interrogations au sein du ministère public, qui a demandé des éclaircissements sur les circonstances de l’affaire.

Invitée à relater les faits, la partie civile a expliqué : « Un samedi, entre 5 heures et 6 heures, elle a volé 30 sacs de charbon. Personnellement, je n’étais pas à la maison. On m’a appelée à 14 heures pour m’en informer. »

Interrogée par le parquet pour savoir si elle avait personnellement assisté au vol, M’mah Camara a répondu par la négative : « Je ne l’ai pas vue. Ce sont les voisins qui l’ont vue voler. Tout le monde la connaît. Nous travaillons ensemble ; elle prend souvent du charbon avec moi pour le revendre. J’ai effectivement vu les sacs de charbon chez elle. »

Elle a également précisé ne pas avoir récupéré ses biens : « Non, je n’ai rien récupéré. Elle avait déjà tout revendu. »

Les échanges ont été particulièrement soutenus entre le ministère public et la partie civile, notamment sur la nécessité d’établir des faits précis et de corroborer les déclarations versées au dossier.

Estimant que l’affaire nécessitait des investigations complémentaires, en particulier l’audition des témoins cités, le parquet a requis la mise en liberté de la prévenue tout en demandant leur comparution à la prochaine audience.

Suivant ces réquisitions, la présidente du tribunal a ordonné la remise en liberté de Kadiatou Bangoura et renvoyé l’affaire au 29 juin 2026 pour la comparution des témoins.