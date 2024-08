Ce samedi 31 août 2024, le président de la transition guinéenne, le Général Mamadi Doumbouya, a quitté Conakry pour se rendre en Chine, répondant à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Le chef de l’État guinéen participera au Forum sur la Coopération Sino-africaine (FOCAC), un événement de grande envergure qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin.

Le FOCAC, qui constitue un rendez-vous majeur pour la coopération entre la Chine et les pays africains, mettra sur la table des sujets stratégiques tels que les investissements, les infrastructures, et le développement économique. Ce forum vise à renforcer les relations sino-africaines, en promouvant des partenariats durables et mutuellement bénéfiques.

Pour la Guinée, la participation du Général Doumbouya à cet événement représente une opportunité de premier plan pour consolider ses liens avec la Chine. Ce déplacement s’inscrit dans une volonté de renforcer les partenariats existants et d’explorer de nouvelles voies de coopération. Les discussions au FOCAC pourraient ainsi ouvrir la voie à des projets significatifs pour le développement national, notamment dans les domaines des infrastructures et des investissements.

En prenant part à ce forum, le Général Mamadi Doumbouya montre une fois de plus l’importance qu’il accorde à la diversification des partenariats internationaux, afin de soutenir les ambitions de développement de la Guinée.