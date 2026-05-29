Israël-ONU : la rupture se confirme après de nouvelles accusations

Les tensions entre Israël et les Nations unies connaissent une nouvelle escalade. Ce Jeudi 28 mai 2026, l’État hébreu a annoncé la suspension de ses relations avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dénonçant une décision jugée « honteuse et absurde » : l’inscription d’Israël sur une « liste noire » liée aux violences sexuelles commises dans les conflits armés.

Selon le média L’Orient-Le Jour, l’annonce a été faite par l’ambassadeur israélien auprès des Nations unies, Danny Danon. « Nous en avons fini avec ce secrétaire général », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le réseau social X. La mission israélienne auprès de l’ONU a précisé que cette mesure impliquait le « gel » des relations avec le bureau du secrétaire général jusqu’à la fin du mandat d’Antonio Guterres, prévue le 31 décembre 2026.

« La décision de mettre Israël sur la liste noire et nous accuser d’utiliser les violences sexuelles comme arme de guerre est scandaleuse », a martelé Danny Danon, accusant le chef de l’ONU de placer Israël et le Hamas sur un même pied d’égalité.

L’ambassadeur israélien faisait référence à un rapport du secrétaire général portant sur les violences sexuelles liées aux conflits, document qui n’a pas encore été rendu public mais dont le contenu est généralement communiqué en amont aux États concernés.

Déjà, en août dernier, le rapport annuel des Nations unies avait laissé entendre qu’Israël pourrait être ajouté à la liste des parties soupçonnées ou reconnues responsables de violences sexuelles en contexte de guerre — une liste sur laquelle figure déjà le Hamas.

L’ONU évoquait alors des « informations crédibles » faisant état de violences sexuelles commises par des membres des forces de sécurité israéliennes contre des détenus palestiniens dans des prisons et centres de détention. L’organisation internationale dénonçait également le refus d’accès accordé aux inspecteurs onusiens.

« Nous avons invité les représentants de l’ONU à venir en Israël inspecter ces accusations ridicules, ils ont choisi de ne pas venir, ils ont choisi de continuer avec la campagne contre Israël », a affirmé Danny Danon.

Les relations entre Israël et l’Organisation des Nations unies , dont la création de l’État israélien découle d’une résolution adoptée en 1947, sont historiquement tendues. Elles se sont fortement dégradées depuis le 7 octobre 2023, date de l’attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes reprochent notamment à Antonio Guterres ainsi qu’à plusieurs responsables onusiens leurs critiques répétées à l’égard des opérations militaires israéliennes à Gaza. En 2024, le secrétaire général de l’ONU avait d’ailleurs été déclaré « persona non grata » par Israël.