Guinée : Bah Oury souhaite des élections dans le calme et la concorde

De retour d’Arabie saoudite après dix jours consacrés au Hajj, le Premier ministre, Bah Oury, a placé son retour sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et de la réussite des élections législatives et communales prévues ce dimanche 31 mai 2026.

À moins de vingt-quatre heures de ces échéances électorales, le chef du gouvernement a indiqué avoir consacré une grande partie de son séjour aux lieux saints de l’islam à prier pour la Guinée, ses institutions et son peuple.

« Nous avons passé ces dix jours dans la prière, le recueillement et la réflexion. C’était l’occasion de prier pour le pays, pour la population, pour le Président de la République, pour le Gouvernement et pour la réussite de la Guinée tout entière », a déclaré le Premier ministre.

Bah Oury a également affirmé avoir imploré la bénédiction divine pour la poursuite des grands projets de développement engagés dans le pays, ainsi que pour la préservation de la paix et de la stabilité nationale.

À la veille des scrutins législatif et communal, le Premier ministre a insisté sur l’importance du dialogue, de la sérénité et du vivre-ensemble. Il a exprimé le souhait que ces consultations électorales se déroulent dans un climat de responsabilité et de concorde. « Nous souhaitons qu’elles se passent dans le calme, qu’elles renforcent davantage la cohésion et l’entente entre tous les Guinéens », a-t-il souligné.

Revenant sur les enseignements tirés du Hajj, le chef du gouvernement a mis en avant les valeurs de fraternité, de réconciliation et de solidarité qui caractérisent ce grand rassemblement religieux. Selon lui, ces principes doivent continuer à inspirer l’action publique et guider les citoyens dans la construction d’une Guinée unie et prospère.