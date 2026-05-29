Centenaire de Abdoulaye Wade : Ousmane Sonko salue « un père illustre de la démocratie sénégalaise »

L’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade célèbre ce 29 mai 2026 son centième anniversaire. Né le 29 mai 1926, celui qui a marqué pendant plusieurs décennies la scène politique sénégalaise reste une figure emblématique de l’opposition et l’artisan de la première alternance démocratique de l’histoire du Sénégal, survenue en mars 2000.

À l’occasion de ce centenaire, le président de l’Assemblée nationale et ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, lui a rendu un vibrant hommage à travers une déclaration publiée sur sa page Facebook.

Dans son message, Ousmane Sonko a salué le parcours politique de l’ancien chef de l’État, qu’il considère comme une figure majeure de la démocratie sénégalaise. « Abdoulaye Wade est, incontestablement, l’un des pères les plus illustres de la démocratie sénégalaise. Ce combat de longue haleine aboutit, en mars 2000, à la première alternance pacifique de notre histoire », a-t-il écrit, rappelant le rôle déterminant joué par Me Wade dans l’enracinement du pluralisme politique et des libertés démocratiques au Sénégal.

Au-delà de l’hommage politique, Ousmane Sonko a également évoqué les liens personnels qu’il entretient avec l’ancien président. Il a notamment salué « sa magnanimité » ainsi que les marques de confiance que ce dernier lui aurait témoignées au fil des années.

« Le Président Wade a posé sur ma route un geste que seuls les grands hommes savent poser : celui de la transmission », a affirmé Ousmane Sonko, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une transmission du pouvoir « mais celle, plus rare, de la confiance ».

Au terme de son propos, le leader politique a indiqué s’associer aux prières des Sénégalais pour celui qu’il appelle affectueusement « mon grand-père ». Il a demandé à Dieu de continuer à le garder sous Sa protection, tout en invitant le Sénégal à poursuivre sa marche vers la modernité sans renoncer à ses valeurs fondamentales.