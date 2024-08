Dans un bulletin diffusé ce samedi 31 août 2024, l’Agence nationale de météorologie (ANM) a émis un avertissement concernant des conditions météorologiques sévères dans la région de la Basse Guinée.

Selon l’agence, des pluies intermittentes, modérées à fortes, des vents relativement puissants et des orages locaux sont prévus pour la soirée et la nuit du 31 août, ainsi que pour la journée du 1er septembre 2024.

Le littoral et les activités portuaires sont particulièrement concernés, avec un risque élevé d’inondations dans les zones vulnérables.

Les conséquences de ces intempéries pourraient être nombreuses. La pollution des eaux due aux inondations pourrait entraîner la prolifération de maladies hydriques. Les habitations non adaptées aux fortes pluies risquent de subir des inondations et des éboulements, tandis que les routes pourraient devenir glissantes, réduisant ainsi la visibilité et augmentant le risque d’accidents. Les navires pourraient être retardés et certains ponts submergés par les eaux.

La dégradation des routes pourrait également ralentir les travaux en cours, posant des défis logistiques, tandis que les champs agricoles, notamment ceux situés dans les plaines, risquent d’être inondés, affectant ainsi les récoltes.

Pour se protéger des risques, l’ANM recommande aux populations des zones concernées de rester vigilantes, notamment pendant les orages. Elle conseille aussi de suivre les mises à jour régulières sur les conditions météorologiques via sa page Facebook officielle Météo Guinée 224. En cas d’urgence ou pour toute assistance, la population est priée de contacter les services compétents ou de suivre les directives émises par l’ANM et les autorités locales.