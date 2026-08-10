CAN Futsal 2026 : le tirage au sort effectué ce lundi à Rabat

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal 2026, ce lundi 10 août dans la capitale marocaine. Les huit équipes en lice connaissent désormais leurs adversaires et leur programme.

Le Maroc remettra son titre en jeu à domicile en octobre prochain, à l’occasion de la 8ᵉ édition de la CAN de futsal.

Maroc-Algérie en ouverture

Logés d’office dans le groupe A, le pays hôte et l’Algérie ouvriront le bal de cette édition 2026 le 12 octobre prochain. Un choc entre deux rivaux historiques pour lancer les hostilités de cette édition 2026.

La Zambie et la Libye complètent cette poule.

Dans le groupe B, les affiches s’annoncent également relevées. L’Angola, vice-champion en titre, défiera l’Égypte, triple championne d’Afrique, ainsi que le Mozambique et la Tanzanie.

Le Maroc, pays hôte pour une troisième fois consécutive

À l’image des deux dernières éditions, le Royaume chérifien accueillera une nouvelle fois la compétition. Celle-ci est prévue du 12 au 21 octobre prochain.

Triple champion d’Afrique en titre, le Maroc tentera de défendre sa couronne à domicile et de s’installer davantage parmi les nations les plus titrées de la discipline.

Cette nouvelle édition s’annonce particulièrement disputée, avec les meilleures sélections du continent en lice pour décrocher le titre africain et inscrire leur nom au palmarès de la discipline du FUTSAL.