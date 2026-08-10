Mali : plus de 50 terroristes neutralisés, selon l’armée

Le Mali a de nouveau été confronté à une attaque visant une position militaire. Dimanche 9 août 2026, le camp du 23ᵉ Régiment d’infanterie de San, dans le centre du pays, a été pris pour cible par des combattants armés. L’armée malienne affirme avoir repoussé l’assaut et neutralisé plus d’une cinquantaine d’assaillants.

Dans un communiqué publié lundi 10 août, l’État-Major général des armées indique que l’attaque contre l’emprise militaire de San a débuté aux environs de 5 h 30. Selon les autorités militaires, les assaillants appartenaient à la coalition formée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) et le Front de libération de l’Azawad (FLA).

L’armée affirme que les assaillants ont engagé plusieurs moyens au cours de leur offensive, notamment des « mitrailleuses lourdes », des drones kamikazes, des drones destinés au largage de charges ainsi que deux véhicules blindés. Selon le communiqué, l’un de ces véhicules a été utilisé pour ouvrir une brèche dans le mur d’enceinte du camp.

Face à l’assaut, les forces maliennes affirment avoir engagé une riposte « vigoureuse et coordonnée ». Celle-ci aurait permis de repousser les combattants, de neutraliser plusieurs assaillants infiltrés dans l’emprise et de reprendre le contrôle du camp.

Dans son premier bilan, l’État-Major général des armées fait état de « plus d’une cinquantaine de terroristes neutralisés ». Plusieurs autres assaillants auraient été blessés, certains ayant été évacués par leurs camarades lors de leur repli, selon la même source.

L’armée malienne fait également état de militaires tués au cours des combats, sans préciser pour l’heure le nombre de victimes dans ses rangs. Elle a rendu hommage aux soldats tombés et présenté ses condoléances à leurs familles ainsi qu’à leurs frères d’armes.

L’attaque de San intervient alors que le Mali connaît une recrudescence des violences armées. Depuis plusieurs mois, les groupes jihadistes et les groupes armés opposés aux autorités maliennes multiplient les attaques contre des positions militaires et d’autres cibles stratégiques.

Le 25 avril 2026, plusieurs localités maliennes avaient déjà été touchées par une série d’attaques coordonnées, notamment Kati, Bamako, Gao, Kidal et Sévaré. Ces offensives avaient été attribuées, selon les secteurs concernés, au JNIM et au FLA.

D’autres attaques ont également été signalées au début du mois de juillet dans plusieurs zones du pays, notamment à Gao et Sévaré. Cette succession d’offensives illustre la persistance de la menace armée qui pèse sur le Mali malgré les opérations menées par les Forces armées maliennes (FAMa).

Les autorités maliennes affirment poursuivre leurs opérations de sécurisation du territoire. Sur son site officiel, l’armée indique que les FAMa, en coordination avec leurs partenaires, poursuivent les opérations contre les groupes armés affiliés au JNIM et au FLA.