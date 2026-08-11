« Dès qu’il m’a remis l’argent, je l’ai frappé à la place de sa copine » : Saliou Cissé raconte sa version dans une affaire de vol de téléphone

Le procès de Mamadou Saïdou Cissé, poursuivi pour vol de téléphone et menaces au préjudice d’Alhassane Diallo, s’est ouvert ce lundi 10 août 2026 devant le tribunal correctionnel de Dixinn. À la barre, le prévenu a reconnu les faits, tout en livrant une version qui met en cause le plaignant.

Mamadou Saïdou Cissé a comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Dixinn dans une affaire l’opposant à Alhassane Diallo. À l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir pris le téléphone du plaignant. Il affirme cependant que cet acte intervient après un différend lié à une demande particulière formulée par Alhassane Diallo.

Selon ses déclarations, le plaignant lui aurait remis 600 mille francs guinéens pour agresser sa petite amie et récupérer un téléphone qu’il lui aurait offert, après la dégradation de leurs relations. « Alhassane m’a payé pour frapper sa copine, j’ai refusé et je l’ai frappé lui-même. Il m’a d’abord donné 300 mille francs pour cette mission, puis il devait compléter avec une seconde tranche de 300 mille francs. Lorsqu’il m’a remis le reste de l’argent, je me suis retourné contre lui, je l’ai frappé et j’ai pris son téléphone », a déclaré Mamadou Saïdou Cissé devant le tribunal.

Ces accusations formulées par le prévenu devront être vérifiées au cours des débats, notamment avec la comparution de la partie civile.

À l’ouverture de l’audience, Alhassane Diallo, cité comme partie civile dans cette procédure, n’était pas présent. Constatant son absence, le tribunal correctionnel de Dixinn a renvoyé l’affaire au 17 août 2026 pour permettre sa comparution et la poursuite des débats.

L’audience prochaine devrait permettre d’éclairer davantage les circonstances de cette affaire et de confronter les différentes versions des faits.