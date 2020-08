Au nombre de 13, les nouveaux commissaires de la Haute Autorité de la Communication ont prêté serment ce lundi 31 août 2020, à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 7 de la Constitution.

Nommés à travers un décret, ces commissaires ont juré d’assurer en toute indépendance et impartialité leur fonction de membre de la Haute Autorité de la la Communication.

Devant les membres de la Cour, ces commissaires ont également juré d’être tenus au secret professionnel, à la confidentialité sur les faits, actes des renseignements dont ils auront connaissance, etc.

Après cet exercice auquel ces commissaires se sont livrés à tour de rôle, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé certaines vertus: « l’un des objectifs majeurs pour la justice constitutionnelle et par ailleurs pour l’institution en charge de régulation de la communication et de l’audiovisuel, est de relever le defi de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit. Dans un contexte tantôt tourmenté, tantôt acolyte avec les acteurs politiques et sociaux. Il est clair que les deux institutions ont une mission qui se recoupent dans le nouveau constitutionalisme en Afrique, à savoir, le renforcement de la démocratie et l’État de droit et des droits et libertés », a rappelé Mohamed Lamine Bangoura.

« Dorénavant, vous êtes investis d’une mission noble, mais complexe et difficile qui consiste à garantir et à assurer essentiellement la liberté et la protection de la presse. Ainsi que tous les moyens de communication de masse(…) », a invité le président de la Cour constitutionnelle.

Les chantiers seront répertoriés comme le recommande la Cour constitutionnelle, afin d’atteindre l’objectif visé, promet le président de la Haute Autorité de la communication, Boubacar Yacine Diallo, après le discours du président de la Cour.

Il signale que ceci sera disponible après une concertation avec les membres de la HAC.