Guinée : après le remaniement, Doumbouya exige des résultats de ses ministres

Le ton est donné. Au lendemain du réaménagement ministériel, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a adressé un message de fermeté aux membres du gouvernement lors du premier Conseil des ministres tenu ce jeudi 30 juillet au Palais Mohamed V.

Selon le compte rendu fait par le ministre porte-parole du gouvernement, Faya François Bourouno, le chef de l’État a clairement indiqué que « chaque ministre sera désormais jugé sur sa capacité à produire des résultats concrets dans la mise en œuvre du programme de développement Simandou 2040 ».

Revenant sur les raisons ayant motivé le récent remaniement gouvernemental, Mamadi Doumbouya a expliqué que celui-ci faisait suite à une évaluation des performances des membres de l’équipe gouvernementale. Selon lui, les ajustements opérés visent exclusivement à accélérer l’atteinte des objectifs fixés par l’État.

Le Président a rappelé que, lors de la nomination des membres du gouvernement de la Vᵉ République, le message était sans équivoque : « chaque département doit contribuer efficacement à la réalisation du programme Simandou 2040 », présenté comme le socle de la transformation économique et sociale de la Guinée, rapporte le porte-parole du gouvernement.

Dans cette dynamique, il a exhorté les ministres à faire preuve de davantage d’engagement, à renforcer la solidarité gouvernementale et à privilégier le travail collectif afin d’améliorer les performances de l’action publique.

Le chef de l’État a également insisté sur le principe de redevabilité, affirmant que « chaque ministre sera évalué au regard des résultats obtenus et de sa capacité à traduire en actes les engagements du gouvernement ».

Ce premier Conseil des ministres après le remaniement apparaît ainsi comme un signal fort en faveur d’une gouvernance axée sur la performance et les résultats.