CAN féminine : le Maroc célèbre la Fête du Trône par une qualification en quarts, le Sénégal se relance

La célébration du 27ᵉ anniversaire de l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été marquée, ce jeudi, par la victoire des Lionnes de l’Atlas dans le derby maghrébin face à l’Algérie et leur qualification pour les quarts de finale. Cette rencontre comptait pour la deuxième journée de la phase de groupes de la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, disputée à Rabat. Dans l’autre match du groupe A, le Sénégal s’est relancé en s’imposant (1-0) face au Kenya.

Les rencontres de la deuxième journée de la CAN féminine ont débuté jeudi soir dans la capitale marocaine avec le très attendu derby maghrébin entre le pays hôte et son rival historique, l’Algérie.

Au terme des 90 minutes disputées au stade Prince Moulay Hassan, les Marocaines se sont imposées sur le score de 1-0. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Sana Mssoudy à la 84ᵉ minute. Ce deuxième succès consécutif permet aux Lionnes de l’Atlas de valider leur qualification pour les quarts de finale.

Par ailleurs, cette victoire est venue conclure de la plus belle des manières la journée de célébration du 27ᵉ anniversaire de l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Sénégal se relance

Battues lors de leur première sortie, les Sénégalaises ont parfaitement réagi en dominant le Kenya (1-0) au stade Olympique de Rabat. Seynabou Mbengue a inscrit l’unique but de la rencontre à la 35ᵉ minute.

Ce succès relance les Lionnes de la Teranga, qui décrochent leurs trois premiers points dans cette CAN et restent pleinement en course pour une qualification en quarts de finale.

Une troisième journée décisive

Si le Maroc a déjà assuré sa qualification et que le Kenya est d’ores et déjà éliminé, la deuxième place qualificative du groupe se jouera entre le Sénégal et l’Algérie.

Les Lionnes de la Teranga tenteront de décrocher leur billet pour les quarts de finale face aux Lionnes de l’Atlas, qui chercheront à conserver leur première place. De leur côté, les Algériennes affronteront le Kenya. Une victoire leur assurerait une qualification directe, après leur succès (2-0) contre le Sénégal lors de la première journée.

Les deux rencontres de cette troisième journée sont programmées lundi prochain à 20 h GMT, respectivement au stade Prince Moulay Hassan et au stade Olympique de Rabat.