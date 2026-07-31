Djenabou Touré prend fonction : «Je ne viens pas pour commander, mais pour servir, écouter et travailler»

La nouvelle ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), Djenabou Touré, a officiellement pris fonction ce vendredi 31 juillet 2026 à l’occasion d’une cérémonie de passation de service présidée par le ministre secrétaire général du Gouvernement, Benoît Kamano.

Elle succède à Ibrahima Kalil Condé, récemment nommé ministre délégué auprès du président chargé de la Défense nationale.

Prenant la parole, Djenabou Touré a décliné les principes qui guideront son action à la tête du département.

«Je serai une ministre de l’écoute, du dialogue, de la concertation, des résultats. Ma porte restera ouverte à tous les acteurs institutionnels, aux collectivités territoriales, aux partenaires sociaux, aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers dans le seul intérêt supérieur de la nation. Je sais pouvoir compter sur l’engagement, la compétence et le patriotisme de l’ensemble des cadres et agents du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation» , a-t-elle déclaré.

S’adressant aux cadres et agents de son département, la ministre a insisté sur la nécessité de renforcer l’esprit d’équipe afin de relever les défis qui attendent le ministère : «Ensemble, dans un esprit de responsabilité, d’intégrité et de solidarité, nous relèverons les défis qui nous attendent. C’est pourquoi je lance aujourd’hui un appel fraternel à l’ensemble des cadres et agents du ministère. Je suis convaincue qu’aucune réforme ne peut réussir sans des femmes et des hommes engagés.»

Par ailleurs, elle entend imprimer à son action, en mettant l’accent sur le service public, l’écoute et le travail collectif.

«Je viens parmi vous, non pas pour commander, mais pour servir. Je viens pour écouter. Je viens pour travailler», a-t-elle conclu.