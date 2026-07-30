Championnat du monde U18 féminin de handball : le Syli cadet chute d’entrée face à l’Espagne (27-12)

Le Championnat du monde U18 féminin de handball a démarré ce mercredi 29 juillet en Roumanie. Pour son entrée en lice, le Syli cadet de Guinée s’est lourdement incliné face à l’Espagne sur le score de 27 à 12.

Versée dans le groupe C de cette 11e édition du Mondial U18 féminin, la sélection guinéenne n’a pas réussi à rivaliser avec la formation espagnole, l’une des favorites de la compétition. Dominées dès les premières minutes, les Guinéennes étaient déjà menées 14 à 2 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les protégées du staff guinéen ont affiché un meilleur visage en limitant les dégâts. Elles ont remporté la seconde période sur le plan défensif en ne s’inclinant que 13 à 10, sans toutefois parvenir à inverser la tendance. Score final : 27-12 en faveur de l’Espagne.

Après ce premier revers, les handballeuses guinéennes tenteront de se relancer dès ce jeudi 30 juillet à 11h GMT, à l’occasion de la deuxième journée, face à l’Allemagne.

Organisée en Roumanie du 29 juillet au 9 août 2026, la 11e édition du Championnat du monde U18 féminin de handball rassemble les 32 meilleures sélections nationales de la catégorie.