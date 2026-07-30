Interclubs CAF : le Horoya AC et le Hafia FC fixés sur leurs adversaires le 6 août

Le Horoya AC et le Hafia FC seront bientôt situés sur leur parcours continental. La Confédération africaine de football (CAF) procédera, le 6 août prochain au Caire, au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2026-2027.

À cette occasion, les deux représentants guinéens découvriront leurs adversaires ainsi que leur calendrier dans les compétitions interclubs africaines.

Horoya en Ligue des champions, Hafia en Coupe de la Confédération

Sacré champion de Guinée, le Horoya AC représentera une nouvelle fois le pays en Ligue des champions de la CAF. De son côté, le Hafia FC, vice-champion de Ligue 1, disputera la Coupe de la Confédération.

Les deux formations ambitionnent de franchir les tours préliminaires afin de retrouver la phase de groupes, un objectif qui leur avait échappé la saison dernière.

Faire mieux que lors de la précédente campagne

Lors de l’exercice 2025-2026, aucun club guinéen n’était parvenu à intégrer la phase de groupes des compétitions interclubs de la CAF.

Le Horoya AC avait été éliminé au deuxième tour préliminaire par l’ASFAR de Rabat, tandis que le Hafia FC avait vu son parcours s’arrêter face au CR Belouizdad d’Algérie.

Le dernier club guinéen à avoir atteint la phase de groupes reste SOAR Académie. En 2023, le club de Ratoma avait participé à la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

Le calendrier des tours préliminaires

La CAF a également confirmé les principales dates de la saison 2026-2027.

Le premier tour préliminaire se disputera du 4 au 6 septembre pour les matches aller, avant les rencontres retour programmées du 11 au 13 septembre 2026.

Le deuxième tour préliminaire est prévu du 16 au 18 octobre pour les matches aller et du 23 au 25 octobre pour les retours.

La phase de groupes des deux compétitions débutera le 27 novembre 2026. Les phases à élimination directe s’ouvriront à partir de fin février 2027, tandis que les finales sont programmées entre le 9 et le 31 mai 2027.

Le tirage au sort du 6 août permettra ainsi au Horoya AC et au Hafia FC de connaître le premier obstacle sur la route d’une qualification pour la phase de groupes des compétitions interclubs de la CAF.