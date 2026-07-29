« Le temps est venu de privilégier le dialogue » : Cellou Baldé lance un appel à l’unité du sport guinéen

Confrontée depuis plusieurs mois à une crise institutionnelle, marquée notamment par le vide au sein du Comité exécutif et des violations présumées de ses statuts, la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) traverse une période difficile qui fragilise son fonctionnement. Face à cette situation, le ministre des Sports, Cellou Baldé, a lancé un appel à l’unité et au dialogue entre les différents acteurs du sport guinéen.

Cet appel a été lancé ce mercredi 29 juillet 2026, à l’occasion de la cérémonie officielle de passation de service au ministère de la Jeunesse. Jusqu’alors en charge des départements de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé a officiellement transmis le portefeuille de la Jeunesse à Béa Diallo, désormais ministre de la Jeunesse, afin de se consacrer pleinement au département des Sports.

Dans son intervention, Cellou Baldé a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes engagées pour faire progresser le sport guinéen.

« En prenant désormais la responsabilité du ministère des Sports, je mesure pleinement l’ampleur de la mission qui m’est confiée. Les réformes engagées visent à bâtir un sport guinéen plus performant, plus professionnel et davantage tourné vers l’excellence », a-t-il déclaré.

Revenant sur les tensions qui affectent actuellement la FEGUIFOOT et paralysent son fonctionnement, le ministre a appelé l’ensemble des composantes du mouvement sportif national à privilégier l’intérêt collectif.

« Je voudrais enfin lancer un appel solennel à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif guinéen. Le temps est venu de privilégier le dialogue sur les divisions, l’intérêt général sur les intérêts particuliers, l’unité sur les querelles de personnes », a-t-il exhorté.

Cellou Baldé a également insisté sur la nécessité pour les acteurs du sport guinéen de dépasser leurs différends afin de permettre au secteur de poursuivre son développement.

« Aucun pays n’a bâti une grande nation sportive dans la division. Ensemble, fédérations, ligues, clubs, athlètes, entraîneurs, dirigeants, partenaires et supporters, unissons nos efforts pour construire un sport guinéen fort, crédible, performant et véritable ambassadeur de notre pays sur toutes les scènes internationales », a conclu le ministre.