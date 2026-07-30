Investisseurs privés à la FIFA : la CAF appelle ses membres à « examiner » la proposition de Gianni Infantino

La Confédération africaine de football (CAF) va se pencher sur le projet de la FIFA visant à ouvrir une partie de ses activités commerciales aux investisseurs privés. Le président de l’instance africaine, Dr Patrice Motsepe, présidera la semaine prochaine une réunion du Comité exécutif consacrée notamment à l’examen et à l’évaluation de cette initiative baptisée « FIFA Forward Enterprise ».

Dans un communiqué publié mercredi soir, la CAF a invité ses associations membres à « examiner » la proposition de la FIFA et à « participer au processus de consultation » engagé par l’instance dirigeante du football mondial.

« Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, tiendra une réunion du Comité Exécutif de la CAF la semaine prochaine afin, entre autres, d’examiner et d’évaluer l’initiative proposée “FIFA Forward Enterprise” », a indiqué la Confédération africaine.

L’organisation africaine affirme vouloir poursuivre les discussions afin de « soutenir l’augmentation des ressources financières et autres destinées au développement et à la croissance du football en Afrique et dans le monde ».

Que prévoit le projet « FIFA Forward Enterprise » ?

Présenté mardi par la FIFA, ce projet prévoit la création d’une nouvelle société commerciale, la FIFA Forward Enterprise (FFE), qui serait chargée de gérer plusieurs activités génératrices de revenus de l’instance mondiale, notamment les droits de diffusion, le sponsoring, la billetterie, les licences ainsi que certains événements majeurs comme la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs.

La FIFA prévoit d’ouvrir une partie du capital de cette société à des investisseurs privés. Toutefois, l’instance assure que ces derniers resteront des actionnaires minoritaires.

Avec cette initiative, la FIFA espère lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars, sur la base d’une valorisation estimée de la FFE à environ 20 milliards de dollars.

Selon le projet présenté, les 211 fédérations membres de la FIFA pourraient bénéficier d’un soutien financier exceptionnel de 20 millions de dollars dès le début de l’année 2027. Leur dotation sur la période 2027-2030 passerait également de 8 à 20 millions de dollars.

Un projet qui suscite des critiques

Si Gianni Infantino présente cette initiative comme « une occasion en or de dynamiser le développement du sport à l’échelle mondiale », le projet ne fait pas l’unanimité.

L’UEFA, plusieurs grandes fédérations européennes ainsi que l’Union européenne ont exprimé leurs réserves, dénonçant notamment une possible marchandisation accrue du football et soulevant des interrogations liées aux risques de conflits d’intérêts.

De leur côté, les confédérations nord-américaine (Concacaf) et asiatique (AFC) ont regretté que l’annonce du projet ait été faite avant une consultation préalable des 211 fédérations membres de la FIFA.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fixé au 19 septembre la date limite pour que les fédérations membres se prononcent sur cette proposition. Selon plusieurs sources, un refus pourrait entraîner des conséquences financières pour les fédérations qui ne soutiendraient pas l’initiative.