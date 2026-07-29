CAN 2027 : la FIFA allonge les fenêtres internationales, la CAF officialise le calendrier des éliminatoires

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé le réaménagement du calendrier international en dévoilant les dates des six journées des éliminatoires de la CAN 2027. Cette réforme s’inscrit dans le nouveau format des fenêtres internationales adopté par la FIFA, avec pour objectif d’offrir davantage de temps de compétition aux sélections nationales.

À quelques mois du lancement des éliminatoires, les 48 sélections engagées connaissent désormais le calendrier officiel de la compétition.

La 1ʳᵉ journée se disputera du 23 au 25 septembre 2026. Les rencontres de la 2ᵉ journée suivront immédiatement, du 27 au 29 septembre, avec un minimum de deux jours complets de repos entre les deux matchs, conformément aux exigences réglementaires. Les 3ᵉ et 4ᵉ journées sont programmées lors de la fenêtre FIFA du 9 au 17 novembre 2026.

Enfin, les 5ᵉ et 6ᵉ journées se joueront du 22 au 30 mars 2027. Elles marqueront la fin des éliminatoires avant la phase finale de la 36ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Un calendrier FIFA repensé

La FIFA poursuit la refonte de son calendrier international. La prochaine fenêtre, prévue du 21 septembre au 6 octobre 2026, fusionnera deux rassemblements habituellement distincts au sein d’une seule période internationale, conformément à la réforme adoptée par l’instance mondiale.

Concrètement, en plus des matchs des éliminatoires de la CAN, les sélections africaines auront également la possibilité de programmer des rencontres amicales du 1ᵉʳ au 6 octobre. Pour la première fois, une équipe nationale pourrait ainsi disputer jusqu’à quatre matchs au cours d’une même fenêtre internationale, en pleine saison.

Selon la FIFA, ce nouveau dispositif, fondé sur une période internationale élargie à 16 jours, vise à optimiser l’organisation des rassemblements des équipes nationales. Il permettra notamment de limiter les déplacements répétés des joueurs tout en offrant davantage de temps aux sélectionneurs pour le travail technique, tactique et la préparation de leurs équipes.