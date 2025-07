Dans un contexte de réformes techniques et de renforcement de la stabilité financière, la Guinée vient de franchir une étape importante dans l’évaluation de la solidité de son système bancaire. Une mission virtuelle d’assistance technique du Fonds monétaire international (FMI), conduite en décembre 2024 et dont le rapport vient d’être publié, a permis à la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) de réaligner ses Indicateurs de Solidité Financière (ISF) sur les standards méthodologiques internationaux les plus récents, notamment ceux du Guide ISF 2019.

Le rapport du FMI (n° 25/72) met en lumière plusieurs constats majeurs :

Une interruption de publication depuis 2022 : La BCRG avait suspendu la diffusion des ISF en juin 2022. Cette mission a permis d’actualiser et de restructurer la production de ces données stratégiques.

Un recentrage sur les banques commerciales : Le système financier guinéen, composé de 35 institutions collectrices de dépôts (dont 19 banques commerciales), reste très concentré : à lui seul, ce sous-secteur représente 91,4 % du total des actifs du système financier.

Adoption des normes IFRS 9 : Depuis janvier 2023, les établissements bancaires guinéens appliquent les normes IFRS 9 pour l’évaluation de leurs instruments financiers, notamment à travers le modèle de pertes de crédit attendues.

Alignement avec Bâle II en cours de transition vers Bâle III : Les ratios prudentiels suivent désormais les principes de Bâle II. La BCRG a déjà entamé les préparatifs pour adopter Bâle III.

Un système bancaire rentable mais exposé

Les données publiées pour l’année 2023 montrent une performance globalement solide des banques, mais non exempte de vulnérabilités :

La rentabilité des banques guinéennes reste élevée, mais les prêts non performants représentent un risque significatif, au-dessus du seuil de vigilance généralement admis. Le niveau de provisionnement, bien qu’en amélioration, reste modéré. Par ailleurs, la liquidité s’est légèrement détériorée entre le premier et le quatrième trimestre 2023, avec une baisse du ratio d’actifs liquides.

Les recommandations prioritaires du FMI

Le rapport formule un plan d’action structuré, à réaliser entre juin 2025 et décembre 2026. Les mesures les plus urgentes incluent :

Transmission trimestrielle régulière des états financiers sectoriels (FSI-SRs) au FMI ;

Amélioration de la collecte de données sur les dépôts à court terme et les actifs liquides ;

Compilation de nouveaux ISF, notamment sur la concentration sectorielle des prêts et la croissance du crédit au secteur privé ;

Reclassement comptable conforme au Guide ISF 2019 (ex. : exclusion des profits extraordinaires dans le ROA/ROE).

Pour la première fois, les métadonnées associées aux ISF — c’est-à-dire les définitions, méthodes de consolidation, cadres réglementaires et comptables — seront publiées parallèlement aux données chiffrées. Cela permettra d’accroître la transparence du secteur bancaire guinéen et de faciliter les comparaisons internationales.

Si les banques commerciales sont bien couvertes dans les ISF, le secteur de la microfinance, bien que réglementé, reste marginalisé dans les indicateurs (seulement 2,4 % du total des actifs). De même, les compagnies d’assurance (4,6 %) et les autres sociétés financières (1,6 %) ne sont pas encore intégrées dans les ISF, faute de données suffisantes. Cela limite encore l’analyse de la stabilité du système financier dans son ensemble.

Ce rapport constitue un jalon crucial pour la Guinée dans le renforcement de sa surveillance financière. Le passage au Guide ISF 2019 et l’amélioration des rapports statistiques vont non seulement rassurer les partenaires techniques et financiers, mais aussi mieux outiller les autorités nationales face aux risques systémiques. Il revient désormais à la BCRG d’accélérer la mise en œuvre des recommandations du FMI pour garantir un système bancaire robuste, transparent et inclusif.