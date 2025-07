Trois semaines après sa suspension, l’imam Elhadj Thierno Abdoul Hamid Bah a été rétabli dans ses fonctions. La levée de la sanction a été annoncée ce mercredi par l’Association des jeunes de Labé pour la paix et la cohésion sociale, à l’issue d’une médiation ayant mobilisé plusieurs acteurs locaux.

Suspendu le 11 juillet 2025 à la suite d’un sermon prononcé à la mosquée de Horé Hollandai, dans le quartier Compaya (commune urbaine de Labé), l’imam avait été écarté de ses fonctions par la Ligue islamique locale. Cette décision, soutenue par les sages des quatre Alloudjés, les représentants des deux principales fondations religieuses, les chambres consulaires, la société civile et les autorités locales du quartier (chef secteur et chef quartier), lui interdisait également l’accès à la mosquée.

La mesure, qualifiée de préventive et motivée par des considérations sécuritaires, avait suscité une vive polémique. Selon l’Association des jeunes de Labé, elle avait contribué à “cristalliser les positions et favoriser des comportements déviants à l’égard des sages et des autorités traditionnelles”.

Pour apaiser les tensions, les jeunes de la cité ont initié une médiation qui a abouti à une issue favorable. “Grâce à cette médiation, la Ligue islamique a levé les sanctions contre l’imam Elhadj Thierno Abdoul Hamid Bah”, indique la déclaration transmise à Guinée360.

Le retour de l’imam a été rendu possible après une démarche d’apaisement de sa part. “Dans un esprit d’humilité et de réconciliation, Elhadj Thierno Abdoul Hamid Bah a présenté ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties offensées par ses propos, tout en réaffirmant que son intention n’avait jamais été de porter atteinte à qui que ce soit”, précise le communiqué.

L’Association des jeunes de Labé a également dénoncé les dérapages constatés autour de cette affaire, notamment les “attaques verbales ou attitudes irrévérencieuses à l’encontre des sages, garants de l’équilibre et de la tradition spirituelle de la cité”.

Enfin, elle a lancé un appel à l’apaisement et à la responsabilité collective : “L’intérêt supérieur de la Nation doit toujours primer sur les querelles individuelles ou les interprétations hâtives”, peut-on lire dans la déclaration, qui exhorte les citoyens à faire preuve de discernement et de retenue.