La dernière phase des examens nationaux démarre ce samedi 31 juillet 2021 sur toute l’étendue du territoire, par l’entrée en 7ème année. Dans la commune de Ratoma, c’est le maire Issa Soumah qui a procédé au lancement des premières épreuves.

Dans cette commune, 26 550 candidats dont 13 320 filles au compte du Certificat d’Etudes Élémentaires (CEE) font face ces évaluations. Ils sont répartis dans 56 centres et 1770 enseignants sont déployés pour la surveillance, dans 885 salles de classe.

«Ce que je recommande aux enfants c’est d’être sereins, calmes et de bien travailler avec beaucoup d’envergure mais surtout avec beaucoup de sérieux dans tout ce qu’ils font. S’ils font cela, je crois qu’ils réussiront et cela permettra à notre pays de réussir», a exprimé le maire, à sa sortie des salles.

Aux surveillants, dira-t-il « je pense qu’il faut qu’ils soient sérieux, très sérieux. On ne leur dit pas d’être sévères avec les enfants mais d’être très sérieux. C’est l’avenir de notre pays. Cela part d’ici. Si on est sérieux avec ces enfants, on l’est déjà pour l’avenir. Donc on demande aux surveillants avec toute la confiance qu’on leur fait d’être sérieux et de bien encadrer les enfants.»

Le directeur communal de l’éducation de Ratoma, Bakary Camara, a rassuré que toutes les dispositions sont réunies pour la réussite de ces examens.