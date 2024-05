Un incendie d’origine inconnue s’est déclaré au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat dans les premières heures de ce lundi 6 mai 2024, affectant plusieurs bureaux, dont celui du Ministre et du Service Communication et Relations Publiques. Les flammes, survenues aux environs de 6h30′, ont mobilisé rapidement les équipes de sapeurs-pompiers qui ont travaillé sans relâche pour contenir le sinistre.

Monsieur Moussa Moïse SYLLA, Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, s’est rendu immédiatement sur les lieux pour constater les dégâts et saluer l’efficacité des secours. “Je profite de l’occasion pour saluer la promptitude avec laquelle cette équipe [des sapeurs-pompiers] s’est rendue sur les lieux et le professionnalisme qui a caractérisé le travail abattu. Parce que vous le constatez, le feu est complètement maîtrisé”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a souligné que ce n’était pas la première fois qu’un tel incident se produisait dans un département ministériel. Malgré les pertes matérielles, le Ministre a tenu à rappeler que le travail devait continuer. “Cet incendie n’est qu’un petit incident qui arrive dans le parcours de toute entité. Donc, il faut être focus sur l’objectif principal : nous devons travailler”, a-t-il ajouté, appelant à maintenir l’élan et la dynamique amorcés dans son département.

Rencontré sur les lieux, le Lieutenant-colonel Ibrahima Sory Kaba, Directeur régional de la Protection civile de Conakry, a dressé un tableau sombre de la situation. “D’hier à aujourd’hui, nous sommes au cinquième cas d’extinction d’incendie. Nous venons de Landréah où il y avait un autre incendie”, a-t-il confié.

Même sans définir les causes réelles de ces incendies, le Lieutenant-colonel a soutenu que 40 à 50% de ces sinistres étaient d’origine électrique (courts circuits, variations des tensions, état des installations). Il a également pointé du doigt la négligence, l’imprudence, la malveillance et le non-respect des mesures préventives comme l’installation des matériaux de détection et d’extinction tels que les extincteurs et les détecteurs de fumée dans les établissements.

Il appelle à la vigilance et au professionnalisme est crucial, car il met en lumière la nécessité pour chaque entité de respecter scrupuleusement les normes de sécurité. En cette période où les incendies semblent se multiplier, il est primordial de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de telles tragédies.